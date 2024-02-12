Здоровье 12 февраля 2024, 17:00 Эпилептолог Воронкова рассказала, что эпилепсию можно перепутать с эпизодом аритмии

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Приступ эпилепсии порой можно спутать с эпизодом аритмии, поэтому при подозрении на диагноз требуется серьезное обследование пациента. Об этом рассказала «Газете.Ru» профессор, доктор медицинских наук, эпилептолог Кира Воронкова.

Она рассказала, что при аритмии человек тоже иногда теряет сознание. Кроме того, возможны судороги и прикусывание языка, характерные для приступа эпилепсии. Также может начаться и непроизвольное мочеиспускание.

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«Эти два состояния внешне отличить невозможно. Также существует проблема психических неэпилептических приступов. Тогда приступы, тоже похожие на эпилепсию, оказываются вызваны какими-то другими заболеваниями», — отметила врач.

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