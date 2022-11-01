Эпидемиологическую обстановку по COVID-19 в России сочли стабильной | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 04:31 Эпидемиологическую обстановку по COVID-19 в России сочли стабильной Инфекционист Минздрава Чуланов: эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в РФ стабильна Pixabay

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Эпидемиологическая ситуация в России по COVID-19 стабилизировалась, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Количество заболевших снижается, сообщил ТАСС.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. Мы видим, что число новых случаев инфекции c середины сентября стало постепенно снижаться», — сообщил инфекционист.

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Чуланов объяснил это сформированным уровнем иммунитета, который появился из-за вакцинации и ранее перенесенного заболевания. Однако риски тяжелого течения ковида сохраняются для некоторых категорий граждан. Людям старшего возраста и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, Чуланов рекомендовал вовремя проходить ревакцинацию.

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В Роспотребнадзоре заверили, что штамм коронавируса «цербер» не вызовет мощного подъема заболеваемости в России. Иммунитет к новому подвиду «омикрона» есть почти у всех жителей страны, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.