Эпидемиолог Заридзе заявил о необходимости лечить людей от пристрастия к курению бесплатно

В медицинский полис необходимо ввести программу по борьбе с никотиновой зависимостью. Таким мнением поделился руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Давид Заридзе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Свое заявление медик сделал в ходе международного экономического форума. По словам специалиста, запрет курения в общественных местах, а также антитабачная пропаганда не справляются со своими задачами в полной мере.

«Никотиновая зависимость — это болезнь, и она фигурирует в Международной классификации болезней ВОЗ», — отметил врач.