Эпидемиолог заявил о высоком риске заражения коронавирусом в аэропорту

Он отметил, что в салонах лайнеров предпринимаются все необходимые меры безопасности, в том числе обеззараживание воздуха.

«Воздух в самолете проходит через системы кондиционирования, в которых установлены hepa-фильтры. Они способы уловить практически все вирусные частицы», — уточнил Выгоняйлов.

По словам специалиста, главную опасность заражения представляют соседи по креслам, которые не пользуются медицинскими масками. Еще есть большая вероятность подхватить коронавирус в аэропорту. Это закрытое помещение, в котором человек контактирует с большим числом других людей при оформлении билетов, проверке багажа или ожидании посадки.

Максимально снизить риск инфицирования может лишь соблюдение индивидуальных мер защиты.