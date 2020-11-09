Эпидемиолог заявил о высоком риске заражения коронавирусом в аэропорту
Главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов заявил о высоком риске заражения коронавирусом в самолете и здании аэропорта, сообщил сайт URA.ru.
Он отметил, что в салонах лайнеров предпринимаются все необходимые меры безопасности, в том числе обеззараживание воздуха.
«Воздух в самолете проходит через системы кондиционирования, в которых установлены hepa-фильтры. Они способы уловить практически все вирусные частицы», — уточнил Выгоняйлов.
По словам специалиста, главную опасность заражения представляют соседи по креслам, которые не пользуются медицинскими масками. Еще есть большая вероятность подхватить коронавирус в аэропорту. Это закрытое помещение, в котором человек контактирует с большим числом других людей при оформлении билетов, проверке багажа или ожидании посадки.
Максимально снизить риск инфицирования может лишь соблюдение индивидуальных мер защиты.