Эпидемиолог заявил, что СОVID-19 уже сопоставим по смертности с «испанкой»
Заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев заявил, что показатели смертности от СОVID-19 и количество смертельных случаев среди зараженных «испанкой» почти сравнялись, пишет сайт «Петербургский дневник».
«Даже если опираться на данные официального сайта „СтопКоронавирусРФ“, то смертоносность вируса SARS-Cov-2, который вызывает заболевание COVID-19, и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918–1920 годов, уже сейчас сопоставимы», — пояснил Яковлев.
Он подчеркнул, что у население нашей планеты столкнется с серьезными последствиями, если все государства не предпримут необходимых продуманных карантинных мер и не организуют должным образом системы здравоохранения. По мнению Яковлева, крайне важно определиться с реабилитацией переболевших и скорее начать вакцинацию.