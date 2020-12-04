Эпидемиолог заявил, что СОVID-19 уже сопоставим по смертности с «испанкой»

«Даже если опираться на данные официального сайта „СтопКоронавирусРФ“, то смертоносность вируса SARS-Cov-2, который вызывает заболевание COVID-19, и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918–1920 годов, уже сейчас сопоставимы», — пояснил Яковлев.

Он подчеркнул, что у население нашей планеты столкнется с серьезными последствиями, если все государства не предпримут необходимых продуманных карантинных мер и не организуют должным образом системы здравоохранения. По мнению Яковлева, крайне важно определиться с реабилитацией переболевших и скорее начать вакцинацию.