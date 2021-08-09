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    09 августа 2021, 13:33

    Эпидемиолог заявил, что после эпидемии коронавируса может прийти пандемия гриппа

    Полина Гребенщикова

    SARS-CoV-2 занял место гриппа, которым в последние полтора года болеют очень мало. Однако, по словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, после пандемии коронавируса может прийти не менее опасная пандемия гриппа, передала «Вечерняя Москва».

    Эпидемиолог заявил, что после эпидемии коронавируса может прийти пандемия гриппа

    Сейчас коронавирус не дает гриппу циркулировать в популяции. Поэтому, чтобы вернуть себе доминирующее положение, грипп должен мутировать, образовать более устойчивые штаммы.

    «Немало вероятно, что тогда начнется пандемия тяжелого гриппа. И предотвратить ее смогут только поливалентные вакцины», — сказал врач.

    Есть надежда, что коронавирус наоборот избавит человечество от гриппа, добавил Шунков. Однако вероятность такого развития событий не очень велика.