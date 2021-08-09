Эпидемиолог заявил, что после эпидемии коронавируса может прийти пандемия гриппа

SARS-CoV-2 занял место гриппа, которым в последние полтора года болеют очень мало. Однако, по словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, после пандемии коронавируса может прийти не менее опасная пандемия гриппа, передала «Вечерняя Москва».

Сейчас коронавирус не дает гриппу циркулировать в популяции. Поэтому, чтобы вернуть себе доминирующее положение, грипп должен мутировать, образовать более устойчивые штаммы.

«Немало вероятно, что тогда начнется пандемия тяжелого гриппа. И предотвратить ее смогут только поливалентные вакцины», — сказал врач.

Есть надежда, что коронавирус наоборот избавит человечество от гриппа, добавил Шунков. Однако вероятность такого развития событий не очень велика.