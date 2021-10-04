Эпидемиолог Шунков засомневался в приборе дистанционного подавления вирусов «Тор»

В России зарегистрирован прибор дистанционного электромагнитного подавления вирусов «Тор». Однако пока он вызывает сомнения, и только время покажет его эффективность. Об этом «360» рассказал эпидемиолог Эдуард Шунков.

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил о регистрации прибора «Тор», сообщил «Интерфакс». Он имеет излучение, но для человека оно безвредно. В течение 15 минут работы он способен обеспечить человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией.

«К подобным заявлениям о появлении новых методик лечения коронавируса или его профилактики я отношусь достаточно осторожно. Если эффективность такого подавителя вирусов будет подтверждена, а также в процессе его внедрения в медицинскую практику, тогда его можно будет рассматривать как эффективное средство профилактики», — сказал в беседе с «360» Шунков.

Тем не менее он отметил, что пока с какими-либо подтверждениями он не сталкивался. И сведений об опыте его применения не видел. Однако он уточнил, что сами производители говорят, что это новшество.

«Поэтому только время сможет показать, насколько их аппарат может быть эффективен. Сейчас в медицине используются два подхода к уничтожению вирусов на объектах окружающей среды в воздухе. Это воздействие с помощью дезинфицирующих средств по вирусному режиму, а также использование аппаратов обеззараживающих установок», — заключил специалист.

Сейчас прибор установлен в зале, где проходят мероприятия форума «Микроэлектроника-2021» в Алуште. После его окончания организаторы соберут статистику заболеваемости.