Эпидемиолог Шунков назвал срок беременности после 22-й недели оптимальным для вакцинации

Срок беременности после 22-й недели является оптимальным для вакцинации от коронавируса. Об этом «360» сообщил врач-эпидемиолог, специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Эдуард Шунков.

Беременные тяжело переносят инфекции и относятся к группе риска по ОРВИ. Шунков подчеркнул, что это важный факт, о котором следует помнить, планируя вакцинацию будущих мам.

Исследования вакцины на беременных исключили негативное влияние прививки на течение беременности, заявил эпидемиолог.

«Вакцинировать беременных, чтобы спасти им жизнь, полностью оправданно и рационально. Но никто не отменяет необходимость пристально разобраться в состоянии здоровья самой беременной, а также в особенностях течения беременности в каждом отдельном случае», — отметил специалист.

Выявление возможных индивидуальных особенностей может стать причиной медотвода.

«Нельзя беременных подвести под одну гребенку с другими прививающимися и делать прививку после беглого осмотра терапевтом», — заявил врач.

Однако отказываться от вакцинации тоже опасно. По мнению Шункова, срок в 22 недели выбран как самый оптимальный, все возможные негативные последствия для беременности будут исключены.

В Минздраве ранее сообщили, что к применению во время беременности разрешена вакцина «Спутник V».