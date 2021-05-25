Эпидемиолог сделал прогноз, сколько продлится неспокойная ситуация с СОVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в своем докладе «Большие загадки маленького вируса — история о том, как был прожит 2020 год, и что нам делать дальше» сделала прогноз, сколько еще продлится неспокойная ситуация с СОVID-19, написал сайт kp.ru.

«Если мы будем соблюдать меры предосторожности и активно вакцинироваться, то в дальнейшем нас ожидают лишь небольшие подъемы заболеваемости. Они будут связаны с традиционным ежегодным сезонным ростом распространения респираторных вирусных инфекций», — отметила специалист.

По ее мнению, тревожная обстановка в мире, связанная с распространением этого вируса, будет наблюдаться еще полгода-год. Как заметила Пшеничная, Россия по общему уровню заболеваемости на 100 тысяч населения занимает 72-е место, а по уровню смертности — 60-е место.