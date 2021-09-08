Эпидемиолог Роспотребнадзора назвал одышку самым опасным симптомом COVID-19

Самым опасным симптомом при COVID-19 является одышка, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она посоветовала в этом случае срочно обращаться к врачу.

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», — сообщила она РИА «Новости».

Специалист Роспотребнадзора отметила, что новые штаммы коронавируса не изменили симптоматику COVID-19, список такой же, какой был в прошлом году.

Ранее Наталья Пшеничная отметила, что специалисты пока не смогли найти симптомы, характерные только для этого вида инфекции и не встречающиеся при других острых респираторных заболеваниях. По ее данным, 78% заболевших COVID-19 жалуются на повышенную температуру, 57% — на кашель. При лихорадочном состоянии температура свыше полвины пациентов не превышает 38 градусов. Также для инфицированных характерны симптомы общей интоксикации.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что во время ковида уровень гемоглобина у человека снижается.