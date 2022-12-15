15 декабря 2022, 03:31
Эпидемиолог Редди посоветовал отказаться от утренних интенсивных тренировок
Эпидемиолог Сринат Редди рассказал, что недосып и интенсивные тренировки по утрам вредят организму. Об этом сообщило издание Live24.
«Обычно ранним утром наблюдается всплеск артериального давления. Склонность к свертыванию крови в это время тоже выше», — пояснил врач.
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Он уточнил, что серьезные физические нагрузки после пробуждения могут привести к остановке сердца. Сон менее семи часов в сутки также может спровоцировать различные проблемы со здоровьем, заключил сайт «ПолитЭксперт».
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