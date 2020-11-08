Эпидемиолог рассказала, как себя вести при встрече с больным ОРВИ в общественном месте

Если в транспорте или общественном месте кто-то чихает, то нужно поменять маску и обработать перчатки антисептиком. А еще лучше — умыться.

Встретить человека с ОРВИ можно в любом общественном месте: в лифте, в транспорте, магазине, торговом центре. После контакта нужно сразу предпринять необходимые действия.

«Нужно обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос», — объяснила замдиректора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева РИА «Новости».

Маска и перчатки значительно снижают риск заражения практически любым вирусом в общественном месте. Только так можно защититься от COVID-19, потому что препаратов для профилактики заболевания еще нет. Также важно заниматься спортом, правильно питаться и в целом вести здоровый образ жизни.

Врачи также объяснили, почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины. Все дело в половых гормонах.