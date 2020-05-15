Эпидемиолог рассказал, сколько нам еще жить с коронавирусом

Он отметил, что мы не только лето, а всю оставшуюся жизнь проведем с коронавирусом. Самый главный вопрос — как с ним бороться.

«Нормально жить мы будет только после того, как начнем массово вакцинироваться. Человечество стало вакцинозависимым, потому что общество и политики, которых оно выбирает, не могут позволить, чтобы люди умирали от инфекционных заболеваний», — приводит слова эпидемиолога сайт «Царьград».

При отсутствии вакцин смертность была бы гораздо выше, полагает ученый. Он также заявил, что в ближайшие несколько месяцев, по его мнению, изобретут «таблетку». Благодаря ней инфекция станет управляемой.