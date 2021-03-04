Эпидемиолог рассказал, почему после прививки от COVID-19 не у всех могут вырабатываться антитела

После прививки от коронавируса антитела могут вырабатываться далеко не у всех людей. О причинах такого явления рассказал Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, сообщила «Газета.ru».

По словам Горелова, причина кроется в индивидуальных особенностях человека. «У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает», — заявил специалист. Несмотря на это, память о вирусе в организме человека остается. В дальнейшем это может поспособствовать более легкому протеканию болезни.