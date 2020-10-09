Эпидемиолог рассказал, почему нельзя повторно носить медицинские перчатки

Специалист отметила, что внешняя часть перчаток загрязняется после первого ношения. Как правило одноразовые изделия выполнены из очень тонкого материала. Он деформируется после снятия с рук, сообщило ИА Nation News.

При этом бактерии и вирусы могут попасть на внутреннюю поверхность перчаток. Так они перейдут на руки, а далее на слизистую. Помимо COVID-19, на руках могут оказаться кишечные инфекции и даже грипп. Эксперт предупредила, что стирка одноразовых перчаток тоже является плохой затеей. Защитный слой может порваться.

Чтобы сохранить целостность изделий, медики не наносят на руки крем. Так уменьшается вероятность разрушения материала, из которого они изготовлены. Ненастина уточнила, что использованные средства защиты нужно аккуратно снять и упаковать в полиэтиленовый пакет. Его необходимо выбросить в мусорку.