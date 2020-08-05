Эпидемиолог рассказал об опасности песка на пляже
Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что песок на пляжах может быть опасен для здоровья. Об этом сообщил ТАСС.
По данным телеканала «Царьград», эксперт объяснил, что в песке легко размножаются различные микроорганизмы, так он влажный, при этом его никаким образом не обрабатывают. Лебедев уточнил, что существует опасность подцепить грибок или каких-нибудь паразитов.
«Не стоит забывать, что хождение в мокром купальнике и переохлаждение — это основные причины развития респираторных инфекций, цистита, уретрита и других воспалительных заболеваний», — добавил специалист.