Эпидемиолог рассказал об опасности песка на пляже

По данным телеканала «Царьград», эксперт объяснил, что в песке легко размножаются различные микроорганизмы, так он влажный, при этом его никаким образом не обрабатывают. Лебедев уточнил, что существует опасность подцепить грибок или каких-нибудь паразитов.

«Не стоит забывать, что хождение в мокром купальнике и переохлаждение — это основные причины развития респираторных инфекций, цистита, уретрита и других воспалительных заболеваний», — добавил специалист.