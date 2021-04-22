Эпидемиолог рассказал о вакцинации для людей с хроническими заболеваниями
Врач-эпидемиолог Анна Сталевская рассказала, можно ли вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По ее словам, в случаях сложных заболеваний, например, сахарный диабет или аутоиммунный тиреоидит к вакцинации нужно относиться с осторожностью.
«Решение о вакцинации от новой коронавирусной инфекции должен принимать лечащий врач, который этого пациента ведет, знает анамнез, видит динамику заболевания, состояние пациента и может понять, положена ему сейчас вакцинация или нет», — рассказала Сталевская.
Она уточнила, что даже опытный специалист не может принимать такие решения, если видит пациента в первый раз.