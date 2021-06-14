Эпидемиолог рассказал, как вакцинированные переносят ковид

Вероятность заболеть ковидом после вакцинации от коронавируса есть, хоть и небольшая. Об этом рассказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщило РИА «Новости».

Люди, которые сделали прививку, в случае заболевания перенесут его в легкой форме без развития осложнений. По словам эпидемиолога, это достаточный повод для того, чтобы пройти вакцинацию.

Пшеничная подчеркнула, что в случае появления симптомов ОРВИ вакцинированным нужно немедленно обратиться к врачу, сделать ПЦР-тест и начать лечение.

В Роспотребнадзоре ранее объяснили, что возможность заболеть ковидом после прививки есть, но не из-за самой вакцины, а при последующем заражении коронавирусом. В ведомстве отметили, что сама по себе введенная вакцина не может показать положительный результат ПЦР-теста.

Оперштаб между тем сообщил, что за прошедшие 24 часа в России коронавирус выявили еще у 13 721 человека. Прирост заболевших по сравнению с предыдущими сутками снизился на 7%. Больше всего положительных результатов теста по-прежнему в Москве.