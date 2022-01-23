Эпидемиолог рассказал, как избавить жилье от плесени

Проникновение в квартиру или дом плесени происходит через вентиляционную систему. Добравшиеся до нового места споры грибов начинают прорастать, захватывая все больше и больше пространства. О том, как застраховать себя от появления плесени и какие методы избавления от нее, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-эпидемиолог Дмитрий Вихров.

Специалист пояснил, что кроме неприятного вида плесень несет в себе опасность для здоровья.

«Может вызвать аллергические реакции. Проникает она через дыхательные пути. Если у вас есть хронический ринит, заложенность носа, вы чихаете, есть пятна на коже, то нужно обратиться к врачам. Это может быть аллергией на плесень», — добавил специалист.

Для того, чтобы избавиться от грибка, пораженное налетом место в доме нужно нагреть. Лучше всего для этого подойдет сухой пар.

«Воздух не проникает внутрь, а пар, направленный и под давлением, довольно глубоко проникает. Это единственный безопасный способ, который может дать гарантию», — поделился Вихров.

После того, как плесень сойдет, место можно обработать раствором соды с лимоном или использовать средства современной химии, содержащие органические кислоты или медный купорос. Все эти вещества обладают бактерицидным эффектом и уничтожат оставшиеся споры.

Эксперт отметил, чтобы не допустить повторного проникновения плесени в квартиру, нужно наладить вентиляционную систему таким образом, чтобы поток воздуха шел вверх, но при этом был достаточно сильным, чтобы обеспечить проветривание квартиры.