Эпидемиолог рассказал, что поможет победить пандемию в России

Пандемия коронавируса в России может завершиться только после того, как у жителей сформируется коллективный иммунитет. Это случится не скоро, а количество новых пациентов начнет снижаться весной.

Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1».

«Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным», — сказал он.

Горелов спрогнозировал, что уменьшения числа новых случаев заражения коронавирусом можно ждать весной. Однако он не сказал, когда в России сформируется коллективный иммунитет.

«Газета.ru» опубликовала исследование американских ученых, которые выяснили, что коронавирус может вызывать бесплодие у мужчин. Они также провели ряд экспериментов, чтобы выяснить, может ли COVID-19 передаваться половым путем.

Nation News отметило, что обоняние и вкус во время заболевания COVID-19 пропадают не у всех пациентов. Их теряют только около 30% больных — они могут исчезнуть у зараженного как на несколько дней, так и на несколько месяцев.