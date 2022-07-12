Эпидемиолог раскрыл, как врачи в России подготовились к оспе обезьян

Первый подтвержденный случай обезьяньей оспы зарегистрировали в России. Проблемы в диагностике нет, врачи подготовлены. У них есть наготове различные тесты. Об этом «360» заявил главный научный сотрудник Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков.

«Главная диагностика — клиническая картина и характерные проявления. Есть и лабораторные тесты, которые разработаны в отношении оспы обезьян: это ПЦР-тесты и также антительные тесты. Это все доступно, особой проблемы в диагностике нет», — сказал он.

По его словам, врачи осведомлены об угрозе заболевания, поэтому подготовлены.

«Это редкое заболевание, у нас не было оспы лет 50. Я думаю, очень скоро это все закончится», — добавил эпидемиолог.

Он отметил, что оспой заболевают узкая категория людей.

«В основном это люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Это очень слабозаразное заболевание, чтобы заразиться надо очень плотно контактировать с заболевшим человеком. Это обычно происходит среди гомосексуалистов, которые имеют много контактов, которые достаточно активно перемещаются, между странами летают», — сказал Чумаков.

Человек из другой группы тоже может заразиться, но это маловероятно.

«Как заражение происходит: человек болеет и на коже есть высыпания — пузырьки, в которых жидкость. Пузырек лопает, жидкость попадает на кожу. Потом человек контактирует с другими человеком, если у него в этом месте есть микротравма на коже, то возможно заражение. Тогда через неделю, две (это инкубационный период) может возникнуть заболевание», — пояснил ученый.

Он призвал россиян не пугаться обезьяньей оспы, ведь если просто стоять рядом с человеком, то заразиться нельзя,

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала основные признаки заболевания оспой обезьян.