Эпидемиолог раскритиковал идею сократить список безрецептурных лекарств

Получить рецепт у врача на покупку лекарства сегодня россиянам очень сложно из-за высокой нагрузки на систему здравоохранения во время пандемии. Даже записаться на прием могут не все. Поэтому инициатива о сокращении списка безрецептурных препаратов может привести к критической ситуации. Об этом в беседе с «360» заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Он подчеркнул, что альтернативой запрету должна стать просветительская работа среди населения, чтобы люди не употребляли бесконтрольно антибиотики и обезболивающие.

«Это выглядит так, словно людей считают абсолютно безграмотными, с которыми можно разговаривать только на языке запретов», — подчеркнул эксперт.

Шунков отметил, что это может привести к ситуации, когда люди просто останутся без лекарств. Это особенно опасно для тех, кто страдает от сильных болей. Оборот наркотических анальгетиков сегодня строго контролируется. Страдающие пациенты уже сегодня с трудом могут получить необходимые им лекарства для снятия боли из-за высокой нагрузки врачей. При этом наркоманы, против которых направлено это регулирование, легко находят нужную им дозу.

«При сильной боли человек способен на экстремальные и опасные поступки. Мне страшно представить, какой катастрофой для общества обернется принятие такой инициативы», — заявил врач.

Он пояснил, что запрет скажется не только на тяжелобольных людях. Даже для покупки обычного анальгетика для снятия головной боли придется записаться к врачу, ждать даты приема, рассказать о симптомах, получить рецепт и только потом купить необходимое лекарство в аптеке.

Ситуацию с антибиотиками врач назвал сложной. Он пояснил, что дело не только в бесконтрольном приеме, но и в том, что люди прекращают их пить после того, как им станет лучше.

«А ведь так нельзя. Нужно пропить полный курс целиком. Также является проблемой прием антибиотиков лицами не по назначению. Вирус антибиотиками не лечат. Но даже некоторые врачи выписывают антибиотики пациентам с вирусными заболеваниями для профилактики осложнений. Это не всегда правильно», — отметил Шунков.

Он не исключил, что в случае принятия этой инициативы люди переключатся на средства народной медицины, которые могут только ухудшить состояние и довести до больничной койки.

С предложением до минимума сократить перечень продаваемых без рецепта лекарств выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Как сообщил RT, обращение он направил на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Свою идею Петров аргументировал тем, что многие люди прибегают к самолечению, не доверяя официальной медицине или не желая тратить время на поход к врачу. Он предложил поставить под учет антибиотики, сильные обезболивающие препараты и лекарства, способные навредить здоровью при неправильном лечении.

Также он предложил ограничить пропаганду самолечения в социальных сетях, где люди без медицинского образования дают советы.