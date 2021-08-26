Эпидемиолог Пшеничная заявила, что ковид поражает мозг даже при легкой форме

Последствия перенесенного ковида отражаются на центральной нервной системе не только при тяжелом течении болезни, но и при легкой форме. Об этом замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала РИА «Новости».

Коронавирус при попадании в организм человека через нос может проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы, сообщила инфекционист.

«Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции», — отметила Пшеничная, добавив, что это наблюдается в том числе и при легком течении болезни.

Вирус способен проникать в мозг и другими путями.

«Другой путь проникновения — через гематоэнцефалический барьер — связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов», — сказала врач.

Влияние на ЦНС также может оказывать кислородное голодание при тяжелых формах ковида, микротромбозы и даже ответ самой иммунной системы, вызывающий повреждение нервных клеток.

Ранее инфекционист Оксана Станевич рассказала, что при заражении «дельта»-штаммом инкубационный период стал гораздо короче, а клиническая картина — ярче.