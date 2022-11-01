Эпидемиолог Пшеничная рассказала об особенностях штамма коронавируса «цербер» | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 22:15 Эпидемиолог Пшеничная рассказала об особенностях штамма коронавируса «цербер»

Читать 360tv в

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что штамм коронавируса «цербер» отличается от других высокой контагиозностью. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По ее словам, на этом отличия заканчиваются. «Цербер» переносится не тяжелее, чем разновидности «омикрона», уточнила Пшеничная.

Реклама

Также она добавила, что осенью может начаться сезонный подъем заболеваемости. Поэтому лучше всего пройти ревакцинацию, заключила эпидемиолог.

Реклама