Эпидемиолог предрек подъемы заболеваемости COVID-19

Подъем уровня заболеваемости СОVID-19 может произойти даже после того, как большинство жителей страны пройдут вакцинацию. Об этом сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Даже когда большая часть населения будет провакцинирована, все равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. В том числе из-за снижения со временем защитных титров антител у некоторых людей», — сообщила Пшеничная ТАСС.

Коронавирус, скорее всего, станет сезонной инфекцией, поэтому подъемы заболеваемости COVID-19 могут наблюдаться осенью и весной. Пшеничная отметила, что коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что Россия преодолевает последствия пандемии значительно лучше, чем большинство стран мира.

В России прививку от коронавируса уже сделали около четырех миллионов человек. Об этом ранее сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.