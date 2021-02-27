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    27 февраля 2021, 08:23

    Эпидемиолог предрек подъемы заболеваемости COVID-19

    Александр Блинов

    Подъем уровня заболеваемости СОVID-19 может произойти даже после того, как большинство жителей страны пройдут вакцинацию. Об этом сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

    Эпидемиолог предрек подъемы заболеваемости COVID-19

    «Даже когда большая часть населения будет провакцинирована, все равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. В том числе из-за снижения со временем защитных титров антител у некоторых людей», — сообщила Пшеничная ТАСС.

    Коронавирус, скорее всего, станет сезонной инфекцией, поэтому подъемы заболеваемости COVID-19 могут наблюдаться осенью и весной. Пшеничная отметила, что коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что Россия преодолевает последствия пандемии значительно лучше, чем большинство стран мира.

    В России прививку от коронавируса уже сделали около четырех миллионов человек. Об этом ранее сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.