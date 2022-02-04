Эпидемиолог Покровский прокомментировал появление нового штамма ВИЧ

Эпидемиолог Вадим Покровский прокомментировал новость о том, что в Европе появился новый штамм ВИЧ. Об этом сообщил «Ридус».

Он отметил, что нет никакой информации о том, что новый штамм нечувствителен к антиретровирусной терапии, которая применяется к обычному варианту инфекции.

Также он отметил, что в России гораздо хуже ситуация с лечением заболевания, но возможность подготовиться к распространению нового штамма есть.

«Здесь мы можем рассчитывать на то, что ВИЧ распространяется медленно, и мы можем успеть эти мероприятия развернуть до того, как новый штамм начнет массово распространяться в России», — рассказал Покровский.