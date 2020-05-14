    14 мая 2020, 13:16

    Эпидемиолог пояснил, что есть в РФ для предотвращения эпидемии, но чего нет на Западе

    Артур Блянихов

    Научный руководитель НИИ вакцин им. Мечникова Виталий Зверев рассказал Life.ru, что есть в России для предотвращения эпидемии, и чего нет на Западе.
    Эпидемиолог пояснил, что есть в РФ для предотвращения эпидемии, но чего нет на Западе

    «Может быть, там медицина и лучше, чем у нас, но там нет одного. Медицина и здравоохранение — это очень разные вещи. Там нет системы профилактики, нет нашего Роспотребнадзора», — заметил собеседник издания.

    По его словам, это очень хорошая и дорогая система. Она содержит целый ряд противочумных институтов, где специалисты способны быстро разработать меры и наладить диагностику.

    «У нас есть поликлиники, амбулатории. Не зря же советская система здравоохранения считалась образцом», — напомнил эпидемиолог.

    В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что сейчас есть основания думать о спаде заболеваемости COVID-19 в России, поскольку показатели держатся на одном уровне на протяжении почти двух недель. Впервые со 2 мая они упали ниже отметки в 10 тысяч.

    «Таким образом, можно сказать, что стабилизация у нас есть. Поэтому, я думаю, это может быть началом спада заболеваемости», — указал Альтштейн.