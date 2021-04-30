Эпидемиолог оценил заявления СМИ о третьей волне коронавируса в России

Эпидемиолог Сергей Отвагин прокомментировал заявления СМИ, что в Россию придет третья волна коронавируса. Недавно Bloomberg сообщил, что в нашей стране вновь произошла вспышка заболеваемости, написал сайт NEWS.ru.

По мнению специалистов, это было якобы связано с тем, что из-за чересчур оптимистичной оценки эпидемиологической ситуации у граждан снизился спрос на вакцины. В Кремле такие данные опровергли. При этом в Москве действительно зафиксирован рост числа заражений.

Как отметил Отвагин, целевой охват прививками в России соответствует 60–90%. Он пояснил, что эти данные можно сравнить со средней температурой пациентов по отделению. Дело в том, что страна заселена неравномерно и плотность населения разная.

«Чем оно (население — прим. ред.) плотнее, тем больше вероятность заражения больным окружающих, и наоборот. Например, для такого крупного мегаполиса, как Москва, охват должен приближаться к 90%, для села он может быть снижен, но, получается, не ниже 60%», — уточнил эксперт.

Он не исключил, что третья волна может начаться в некоторых субъектах РФ, например в столице. Отвагин уверен, что резкого подъема заболеваемости, как в первые волны, уже не будет.