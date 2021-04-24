Эпидемиолог оценил связь майских каникул с заболеваемостью COVID-19

Майские каникулы, которые будут в этом году, не спровоцируют рост заболеваемости, если россияне будут носить маски и избегать многолюдных мест. Об этом ТАСС сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками, с 4 по 7 мая. Таким образом выходными стали дни с 1 по 10 мая включительно.

С предложением ввести майские каникулы обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что между праздниками россияне ездят на дачу и обратно и в транспорте обмениваются «вирусной информацией с большим количеством людей».

По словам Горелова, заболеваемость не вырастет, «если мы все продолжим придерживаться санитарных правил».

«Не важно, где вы проводите выходные, на даче или дома. Не надо забывать, что большое скопление людей является потенциально опасным», — добавил эпидемиолог.

Поэтому он советует избегать посещения торговых центров и общественного транспорта.

«А если все же решили пригласить гостей или сами собрались в гости, не забывайте надеть маску», — призвал специалист.