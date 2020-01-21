Эпидемиолог отреагировал на распространение коронавируса в Китае

Пестерев отметил, что теоретически вирус может распространиться и в России.

«Допустим, как с птичьим гриппом в свое время. В Китае, в Азии все было весьма плохо. У нас — нет. Коронавирус — это инфекция, которая вызывает заболевание верхних дыхательных путей. То есть можно под общим термином обозначить ОРВИ. У кого-то полегче протекает, у кого-то потяжелее. Это зависит от иммунитета и еще множества факторов», — уточнил врач.

Он обратил внимание на то, что четверо погибших — маленькое количество для эпидемии. По словам эпидемиолога, это в процентном соотношении меньше, чем вред от гриппа.

Пестерев посоветовал меньше бывать в людных местах, не контактировать с больными и при первых симптомах ОРВИ идти ко врачу. Однако, по мнению эксперта, определить зараженного коронавирусом без анализов нельзя. Тем более, человек может быть лишь переносчиком.

«Коронавирусы иногда переносят на ногах. Но иногда просто валятся, и плохо, и ничего невозможно сделать. Вот такое состояние. Конечно, если вы заболели — идите к врачу. Не надо ходить на работу, не надо заражать других людей», — заметил Пестерев.

Он также добавил, что паниковать из-за новой инфекции не следует.

Ранее из-за нового типа коронавируса в Китае погибли четыре человека.