    16 апреля 2020, 17:44

    Эпидемиолог: от заражения коронавирусом в 90% случаев убережет дистанция в два метра

    Артур Блянихов

    Главный внештатный эпидемиолог России Николай Брико назвал «Интерфаксу» безопасную дистанцию для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.

    По словам Брико, два метра являются обоснованной дистанцией, которая необходима, чтобы уберечься от передачи инфекции от человека к человеку. Он заверил, что в два метра укладывается более 90% всех возможных заражений при передаче вируса.

    «И именно этот размер является нормой для определения безопасного расстояния при передаче вируса», — цитирует академика «Вечерняя Москва». Он добавил, что инкубационный период должен составлять 14 дней.

    Специалист развеял слухи о том, что рост числа зараженных в регионах страны якобы связан с перемещением вируса по воздуху. Брик объяснил, что вирус никак не может перелетать, поскольку в воздухе он погибает через непродолжительное время. Его распространяют люди.

    «Этот вид вируса нестойкий, и под воздействием многих факторов, в том числе и ультрафиолета, он погибает. Поэтому вирус по воздуху распространяться не может», — подчеркнул собеседник издания.