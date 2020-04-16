Эпидемиолог: от заражения коронавирусом в 90% случаев убережет дистанция в два метра

По словам Брико, два метра являются обоснованной дистанцией, которая необходима, чтобы уберечься от передачи инфекции от человека к человеку. Он заверил, что в два метра укладывается более 90% всех возможных заражений при передаче вируса.

«И именно этот размер является нормой для определения безопасного расстояния при передаче вируса», — цитирует академика «Вечерняя Москва». Он добавил, что инкубационный период должен составлять 14 дней.

Специалист развеял слухи о том, что рост числа зараженных в регионах страны якобы связан с перемещением вируса по воздуху. Брик объяснил, что вирус никак не может перелетать, поскольку в воздухе он погибает через непродолжительное время. Его распространяют люди.

«Этот вид вируса нестойкий, и под воздействием многих факторов, в том числе и ультрафиолета, он погибает. Поэтому вирус по воздуху распространяться не может», — подчеркнул собеседник издания.