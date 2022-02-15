Эпидемиолог Онищенко спрогнозировал серьезный ущерб от «омикрона»

Смертность от «омикрон»-штамма является довольно низкой, однако болезнь влияет на продолжительность жизни. Таким мнением поделился в беседе с РИА ФАН ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Медик подчеркнул, что данный штамм является куда более заразным по сравнению с предыдущими. При этом пациенты переносят его значительно легче, а заболевание проходит быстрее. Несмотря на все преимущества штамма, он все равно имеет опасные последствия.

«Для подавляющего большинства людей болезнь протекает легче, не поражаются легкие, однако ущерб все равно наносится. За счет вовлечения в эпидемический процесс гораздо большего числа людей вирус наносит больший ущерб. Умирает больше людей. Даже те, кто легко перенес инфекцию, получили ущерб здоровью», — подчеркнул медик.