Здоровье 29 ноября 2022, 19:25 Эпидемиолог Онищенко рассказал, что самолечение гриппа у детей может быть опасно

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Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что ни в коем случае нельзя лечить грипп у детей самостоятельно. Все лекарства должен назначать только врач, сообщила НСН.

Онищенко пояснил, что родители могут не заметить начала опасных осложнений. Кроме того, у каждого человека свои особенности организма, поэтому неправильно подобранный препарат может навредить.

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«Пока врач не приехал, ребенку с температурой нужно обеспечить постельный режим. Если есть возможность изолировать — изолируйте в отдельную комнату», — заключил Онищенко.

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