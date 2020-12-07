Эпидемиолог объяснил, влияют ли другие недуги на течение СОVID-19

«Другие заболевания на коронавирус никак не влияют. Чтобы сказать, что они влияют, нужно провести специальные исследования, взять множество разных больных, посмотреть, как течет сама болезнь вместе с коронавирусом, вместе со стрептококком, стафилококком», — подчеркнул Гундаров.

Он объяснил, что речь идет об очень сложных исследованиях. Специалист обратил внимание, что важную роль в этом вопросе играют показатели смертности, которые демонстрируют реальную картину происходящего. По словам профессора, в настоящий момент наблюдаются «психоз и эпидемия тестов».

Эксперт напомнил, что раньше люди никогда не делали анализы по поводу и без. От этого не было большего числа смертей, чем в текущий момент.