Эпидемиолог объяснил правила вакцинации от коронавируса

Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев объяснил, на что стоит обратить внимание перед тем, как прививаться от коронавируса.

Он отметил, что человек должен быть здоров и ничем не болеть во время вакцинации. По словам врача, иммунитет не находится в нормальном состоянии при простудах, аллергической реакции или поллинозе.

«Это может привести к гиперреакции. Иммунитет должен в нормальном состоянии определенным образом отреагировать на введение вакцины. Когда он снижен или, наоборот, слишком повышен, то может случиться негативная реакция», — процитировал специалиста «ПолитЭксперт».

Помимо прочего, лучше делать эту процедуру в первой половине дня, а не на ночь. Если появляется негативная реакция, то стоит сразу обратиться к врачу.