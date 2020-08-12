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    12 августа 2020, 20:02

    Эпидемиолог объяснил правила вакцинации от коронавируса

    Полина Петрова

    Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев объяснил, на что стоит обратить внимание перед тем, как прививаться от коронавируса.
    Эпидемиолог объяснил правила вакцинации от коронавируса

    Он отметил, что человек должен быть здоров и ничем не болеть во время вакцинации. По словам врача, иммунитет не находится в нормальном состоянии при простудах, аллергической реакции или поллинозе.

    «Это может привести к гиперреакции. Иммунитет должен в нормальном состоянии определенным образом отреагировать на введение вакцины. Когда он снижен или, наоборот, слишком повышен, то может случиться негативная реакция», — процитировал специалиста «ПолитЭксперт».

    Помимо прочего, лучше делать эту процедуру в первой половине дня, а не на ночь. Если появляется негативная реакция, то стоит сразу обратиться к врачу.

    Новости SMI.FM