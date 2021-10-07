Эпидемиолог объяснил, почему важна единая вакцина от гриппа и коронавируса

Перед каждым эпидсезоном врачи советуют делать прививку от гриппа, ведь его последствия серьезны — вплоть до смертельного исхода. В период, когда в мире идет эпидемия коронавируса, важно создать комбинированную вакцину от двух инфекций. Об этом «360» рассказал эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Так как неизвестно, будет ли ковид с нами еще много лет или он уйдет из популяции, необходимость создания единой вакцины от двух инфекций существует. Потому что таким образом можно снизить количество контактов в медицинских учреждениях и повлиять на уровень летальных исходов после заражения. Потому что только вакцина является надежным способом защитить организм», — заявил он.

Шунков напомнил, что у каждой инфекции есть свой процент летальных исходов, поэтому актуальность вакцинации в начале эпидсезона всегда будет. В особой опасности находятся дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Соответственно, комбинированная вакцина может повлиять на уровень заболеваемости ковидом и гриппом.

«Напрямую прививка от гриппа от коронавируса не защитит, однако она позволит избежать заражения гриппом, который в любом случае воздействует на иммунную систему и ослабляет ее. К тому же не исключен вариант того, что в будущем может появиться микст-инфекция из-за мутации либо гриппа, либо ковида. Поэтому от этих двух инфекций в любом случае надо как-то защищаться. Самым эффективным средством профилактики инфекции является вакцинопрофилактика», — подчеркнул эпидемиолог.

Он напомнил, что после вакцинации человек не должен перегружать организм, который занят выработкой антител. То есть в первые дни после прививки нежелательно переохлаждаться, напряженно работать, лучше отказаться от употребления спиртного. Все эти факторы могут повлиять на возникновение заболеваний другими ОРВИ, а также не позволят иммунитету выработать достаточный иммунный ответ на введение вакцины. Специалист заметил, что введение нескольких антигенов заставляет иммунитет работать усиленно.

«Насчет ревакцинации сложно сказать. Если опираться на опыт применения вакцин от гриппа, то ревакцинироваться приходится каждый год перед началом эпидсезона», — сказал Шунков.

Ранее руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса начнутся в конце 2022 года.