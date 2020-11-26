Эпидемиолог объяснил, как COVID-19 будет протекать после прививки
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов рассказал РИА «Новости», как может протекать болезнь у привившихся. Процесс будет схож с ситуацией, которая характерна при любой другой вакцинации.
«Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — подчеркнул Горелов.
У заразившегося коронавирусной инфекцией после прививки не разовьются осложнения, в том числе он застрахован от пневмонии, поражения сердца и почек, а также энцефалопатии.
Горелов заметил, что после вакцинации нужно продолжать носить маски — благодаря им риск заболеть COVID-19 существенно снижается.
Ключевым фактором инфицирования эпидемиолог назвал несоблюдение социальной дистанции. Иммунитет любого человека, получившего большую дозу вируса, может не выдержать.
«Поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих», — добавил Горелов.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что обладатели иммунитета к коронавирусу все равно остаются опасными для окружающих.