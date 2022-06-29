Эпидемиолог объяснил, чем чревато для здоровья купание в фонтанах

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал «Газете.ru», что люди, которые в жаркую погоду купаются в фонтанах, могут подхватить кишечную инфекцию.

«Существует опасность подцепить дизентерию, кишечную инфекцию, реже — тиф или холеру, а также лептоспироз. Это довольно неприятное заболевание, оно вызывает поражение печени и почек, покраснение глаз, жар, развитие желтухи», — цитирует специалиста РИА ФАН.

Член Московского городского общества защиты природы Антон Хлынов обратил внимание на то, что в фонтанах вода слабо проточная, и у нее нет способности к самоочищению, в отличие от естественных природных водоемов.

«Это довольно маргинальный способ (купание в фонтане. — Прим. ред.) спасения от жары», — заметил эколог.