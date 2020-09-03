Эпидемиолог: о второй волне говорить вообще не корректно

«О второй волне говорить вообще не корректно, поскольку первая еще не закончилась. Спада до первоначального уровня не было, более того в последние дни мы наблюдаем небольшой рост», — пояснил Брико.

Он также подчеркнул, что причин для паники нет, а также скоро начнется тестирование вакцины. По словам ученого, если начнется новая волна коронавирусной инфекции, то она будет не такой страшной, как весной.

Брико не исключает, что в школах просто началось сезонное заболевание, а не вспышки коронавируса.