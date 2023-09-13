Здоровье 13 сентября 2023, 15:23 Эпидемиолог Николай Крючков рассказал, что чаще всего заражение герпесом происходит воздушно-капельным путем

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Врач-эпидемиолог Николай Крючков в разговоре с Пятым каналом перечислил основные способы заражения вирусом герпеса. По словам медика, чаще всего человек подхватывает эту инфекцию воздушно-капельным путем.

Вирусом герпеса можно заразиться, если использовать одну и ту же посуду с носителем инфекции, а также половым путем. Специалист также отметил, что часто инфицирование происходит в первые пять лет жизни.

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«Вирусные частички выделяются в очагах, как правило, то есть в большей степени источник герпеса — это язвы, высыпания. <…> И при контакте даже с неповрежденной кожей вполне вероятно заражение», — добавил эпидемиолог.