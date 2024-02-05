Здоровье 05 февраля 2024, 11:42 Эпидемиолог Ненастина рассказала, что правильное мытье рук может защитить от инфекций

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В период ОРВИ особенно важно регулярно и правильно мыть руки, чтобы защитить себя от заражения. Об этом News.ru рассказала эпидемиолог Видновской КБ Минздрава МО Ольга Ненастина.

Она посоветовала мыть руки почаще, особенно после общественных мест или контакта с предметами, которых касались многие люди. При этом всегда нужно использовать мыло и уделять процедуре не меньше 20 секунд.

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«Любое — кусковое или жидкое, растирая мыльный состав не менее 20 секунд, потом промыть руки под проточной водой для уничтожения максимального количества микробов», — объяснила врач.

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