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    09 февраля 2022, 15:13

    Эпидемиолог не исключил снижения заболеваемости COVID-19 в России весной

    Эпидемиолог Горелов спрогнозировал улучшение ситуации с COVID-19 в России к маю

    Анастасия Ектова

    Коронавирусная инфекция в России может пойти на спад уже этой весной. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

    Эпидемиолог не исключил снижения заболеваемости COVID-19 в России весной

    Уже в ближайшие месяцы количество больных COVID-19 россиян может начать снижаться. Ближе к майским праздникам, как отметил Горелов на пресс-конференции, волна коронавируса в России отступит. Фаза роста числа заболевших, по его словам, длится на протяжении 45 дней. За ней следует период стабилизации.

    «По вашему прогнозу, это действительно весенние, майские, праздники и лето. Но страна у нас разная», — сообщил он «Интерфакс».

    Города России столкнулись с распространением COVID-19 в разное время. К примеру, в Москве и Петербурге эта инфекция началась раньше. В связи с этим снижение количества заболевших в них также пройдет раньше, объяснил Горелов. В регионах это произойдет через две-три недели после этого, добавил он.