Эпидемиолог не исключил снижения заболеваемости COVID-19 в России весной

Коронавирусная инфекция в России может пойти на спад уже этой весной. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

Уже в ближайшие месяцы количество больных COVID-19 россиян может начать снижаться. Ближе к майским праздникам, как отметил Горелов на пресс-конференции, волна коронавируса в России отступит. Фаза роста числа заболевших, по его словам, длится на протяжении 45 дней. За ней следует период стабилизации.

«По вашему прогнозу, это действительно весенние, майские, праздники и лето. Но страна у нас разная», — сообщил он «Интерфакс».

Города России столкнулись с распространением COVID-19 в разное время. К примеру, в Москве и Петербурге эта инфекция началась раньше. В связи с этим снижение количества заболевших в них также пройдет раньше, объяснил Горелов. В регионах это произойдет через две-три недели после этого, добавил он.