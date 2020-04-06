Эпидемиолог назвал вакцину самым эффективным способом защиты от коронавируса. Почему ее долго делают?

От инфекционных заболеваний, в том числе и от COVID-19, надежнее всего может защитить вакцина. Средство борьбы с новым вирусом разрабатывают около 20 компаний, в том числе и российских. Но появится оно не так скоро, как хотелось бы.

Замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН и профессор Александр Горелов заявил в эфире передачи «Жить здорово!», что вакцина — наиболее эффективный способ профилактики подобных заболеваний. Другого столь же действенного метода люди пока не изобрели.

«Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — заметил эпидемиолог.

Создатели вакцины от коронавируса сейчас столкнулись с определенными трудностями, из-за которых сроки ее появления сдвинулись.

«Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу», — пояснил Горелов.

По его мнению, в процессе создания вакцины от COVID-19 Россия будет соревноваться с другими странами, но в итоге прививаться начнут наиболее эффективным препаратом.

«Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки», — заметил профессор.

Он обратил внимание на тот факт, что коронавируса нельзя защититься вакциной от гриппа.

Во всем мире, по данным Университета Джона Хопкинса, новым вирусом заразились более 1,2 миллиона человек. Умерли почти 70 тысяч граждан. США вышли в лидеры по числу инфицированных, на втором месте — Испания, на третьем — Италия.

В России за последние сутки подтвердили 658 новых случаев. Всего в стране их 5389. Врачи вылечили 355 пациентов, 45 человек скончались.