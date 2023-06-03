Здоровье 03 июня 2023, 04:50 Эпидемиолог назвал регион России с наибольшим числом жертв клещей Эпидемиолог Карань: Московская область стала лидером по укушенным клещами РИА «Новости»

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Московская область стала лидером по пострадавшим от укусов клещей. Об этом сообщила научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в пресс-центре НСН.

По ее словам, повышенное число обращений зафиксировали в Свердловской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае. Однако лидером по клещам стали Московская и Костромская области. Такое нашествие связано с разной степенью обработки лесов и городских парков. Внутри города жители в безопасности, однако за пределами мегаполиса становятся жертвами для кровожадных насекомых.

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«Мы говорим про заболевших москвичей, но почти все они заразились на территории области. Потому что леса мы обработать не можем, а городские парки можем», — сказала Карань.

Уже более 140 тысяч россиян потерпели укусы клещей в 2023 году. Кроме того, среди пациентов медики продолжают диагностировать клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз, которые передаются от кровососущих паразитов.