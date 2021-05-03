Эпидемиолог назвал признаки тяжелого течения коронавируса у детей

Родителям следует обратиться за медицинской помощью, если у ребенка появилась одышка или повышенная температура держится более трех дней, рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Указанные симптомы, как рассказал Горелов в беседе с РИА «Новости», являются поводом для рентгенографии. Изменения на не могут стать свидетельством развития осложнений, в числе которых мультивоспалительный синдром.

Специалист, по мимо обращения к врачу, советует внимательно следить за появлением сыпи на теле ребенка, поскольку этот признак может указывать на присоединение синдрома Кавасаки. При этом, по словам Горелова, на насморк не следует обращать особое внимание, хотя лечить его все же необходимо.

В большинстве случаев у ребенка коронавирус протекает относительно легко по сравнению со взрослыми, заметил собеседник агентства. Анализ данных за год, по его словам, указывает на то, что лишь 0,2% детей сталкиваются с тяжелой формой.

При этом медицинское наблюдение требуется 25% пациентов, которые перенесли коронавирус, у всех из них наблюдаются осложнения, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что у части пациентов осложнения могут оказаться настолько серьезными, что потребуется врачебное вмешательство.