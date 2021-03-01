Эпидемиолог назвал дату наступления третьей волны коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Санкт-Петербурга Мария Дарьина назвала время наступления третьей волны коронавируса, написал сайт «Петербургский дневник».

По словам специалиста, эпидемия инфекционных заболеваний делится на четыре стадии. Сперва происходит резервация возбудителя, когда регистрируются единичные случаи заражения. Далее идет стадия эпидемиологического преобразования возбудителя, происходит рост числа заболевших. Потом наступает «разгар эпидемии». А четвертая стадия характеризуется уменьшением числа восприимчивых людей и прекращением эпидемии.

«Я думаю, третья волна будет, но она будет осенью, когда сформируются новые коллективы, погодные условия ухудшатся, и опять начнется циркуляция вируса», — уточнила Дарьина.

Она выразила надежду, что новая волна будет не особо интенсивной. Как считает эксперт, опасность распространения инфекции снизится благодаря вакцинации.