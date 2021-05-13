Эпидемиолог напомнил правила использования масок в общественных местах

Советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров напомнил россиянам правила использования масок в общественных местах в период пандемии коронавируса, сообщило РИА ФАН.

Как считает специалист, при неправильном соблюдении масочного режима, борьба с инфекцией не приносит должного результата.

«Тут ведь нужно еще помнить, что маску нужно менять каждые два часа. А у нас все покупают одну маску и носят ее полгода. В магазине надели — на улице сняли», — подчеркнул Гундаров.

Медик добавил, что важно регулярно мыть руки и по возможности остаться дома, а также обильно пить воду.