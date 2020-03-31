Эпидемиолог Минздрава предупредил о пике заболеваемости COVID-19

«Хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», — заявил он.

При этом специалист отметил, что принимаемые властями меры позволят существенно снизить распространение заражения. Также, по его словам, новый коронавирус вызывает острую респираторную инфекцию, которая свойственны только для холодного времени года. В апреле–мае активность таких возбудителей снижается.

«Я думаю, что это не будет исключением в отношении и коронавирусной инфекции», — подчеркнул Николай Брико.

Количество зараженных коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилось на 500 человек. Это самый большой рост за все время наблюдения. Общее число заболевших составило 2337 человек. 17 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. Выздоровел 121 человек.

Российские регионы переходят в режим самоизоляции. Жителей просят не выходить из дома без особых оснований. Исключение сделали для посещения врачей, выхода в магазин и аптеки в пешей доступности. Также можно выйти, чтобы выбросить мусор или выгулять домашнего питомца.

Федеральные власти предложили ввести еще ряд ограничений, чтобы не допустить сбора граждан. Так, Министерство юстиции предложило временно перенести даты бракосочетаний и разводов. Если же этого сделать нельзя, то проводить свадебные церемонии без гостей.