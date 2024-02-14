Здоровье 14 февраля 2024, 14:17 Эпидемиолог Крючков рассказал, что при первых признаках менингита нужно срочно обратиться к врачу

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Менингит — это очень опасный синдром, игнорирование которого приводит к летальному исходу. Об этом Пятому каналу рассказал врач-эпидемиолог Николай Крючков.

Он объяснил, что, так как менингит — это синдром, а не болезнь, вылечить его нельзя. Но можно оперативно предотвращать его распространение, потому что он поражает спинной и головной мозг человека.

Первыми признаками врач назвал головную боль, сонливость, озноб и тошноту. Чем оперативнее начинается лечение, тем больше шансов спасти больного, добавили «Дни.ру».

«Даже на фоне лечения высокий процент длительно пострадавших на всю жизнь инвалидов и так далее. Это не значит, что все, кто перенес. Но процент очень большой. И летальные исходы соответственно», — объяснил врач.

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