14 февраля 2024, 14:17
Эпидемиолог Крючков рассказал, что при первых признаках менингита нужно срочно обратиться к врачу
Менингит — это очень опасный синдром, игнорирование которого приводит к летальному исходу. Об этом Пятому каналу рассказал врач-эпидемиолог Николай Крючков.
Он объяснил, что, так как менингит — это синдром, а не болезнь, вылечить его нельзя. Но можно оперативно предотвращать его распространение, потому что он поражает спинной и головной мозг человека.
Первыми признаками врач назвал головную боль, сонливость, озноб и тошноту. Чем оперативнее начинается лечение, тем больше шансов спасти больного, добавили «Дни.ру».
«Даже на фоне лечения высокий процент длительно пострадавших на всю жизнь инвалидов и так далее. Это не значит, что все, кто перенес. Но процент очень большой. И летальные исходы соответственно», — объяснил врач.
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