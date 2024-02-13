Здоровье 13 февраля 2024, 14:45 Эпидемиолог Крючков: предотвратить развитие менингита невозможно

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Предотвратить развитие менингита, который сопровождается воспалением оболочек головного мозга, невозможно. На сегодняшний день вакцинация не налажена, сообщил врач-эпидемиолог Николай Крючков Пятому каналу.

По словам специалиста, можно только бороться с последствиями заболевания. При этом далеко не все пациенты успевают заметить у себя менингит вовремя. Основными симптомами недуга считаются высокая температура, сильное недомогание и слабость, сообщили «Дни.ру».

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«Тут важно как можно быстрее начать антибиотикотерапию, притом эффективную, так сказать, работающую. Но ее надо начать очень вовремя. Если опоздать с этим, то последствия неизбежны», — отметил врач.